В Пошехонском колледже появилась установка для разведения осетров

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16.10.2020, 16:08, Новости дня

В Пошехонском аграрно-политехническом колледже в Ярославской области установили аппарат замкнутого водоснабжения для разведения осетров, его планируется использовать для студентов направлений «Ихтиология и рыбоводство», «Обработка водных биоресурсов» и «Обработчик рыбы и морепродуктов»

Студенты смогут получать практические навыки прямо в учебном заведении, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Прием по этим направлениям начался в 2017 году. Обучающиеся проходят производственную практику в рыбных хозяйствах региона.

«Аквакультура – одно из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса Ярославской области, – подчеркнула заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Валентина Шишина. – Сегодня в этой отрасли работают три предприятия – они выращивают радужную форель, балтийского сига, клариевого сома и осетровые виды рыб».

К 2022 году производство товарной рыбы в регионе планируется увеличить до 1,6 тыс. тонн. Также вырастут объемы добычи водных биоресурсов – до 2 тыс. тонн, будет привлечено 1,3 млрд рублей долгосрочных инвестиций.

Достижение этих показателей предусмотрено ведомственной целевой программой «Развитие рыбохозяйственного комплекса Ярославской области на 2020-2022 годы». 



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