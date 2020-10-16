Главы МИД РФ и Японии обсудили проекты на Южных Курилах

16.10.2020, 15:48, Новости дня

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с коллегой из Японии Тосимицу Мотэги подготовку к реализации проектов в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

«Рассмотрены конкретные аспекты проведения перекрестного года межрегиональных и побратимских связей, подготовки к реализации проектов в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах», – передает РИА «Новости» сообщение внешнеполитического ведомства.

Также в МИД добавили, что с российской стороны отмечено особое значение диалога по проблемам безопасности. Кроме этого, стороны провели обмен мнениями по представляющим взаимный интерес темам глобальной и региональной повестки дня.

Ранее журналист Yahoo News Japan Иэру Сато оценил шансы на решение «вопроса» о принадлежности Курильских островов при новом премьер-министре Японии Есихидэ Суга. Автор счел, что новый глава кабинета министров не будет так же энергично, как и его предшественник Синдзо Абэ, пытаться решить спор с Россией.

Позднее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Япония должна признать суверенитет России над Южными Курилами.

Москва и Токио долгое время ведут переговоры по вопросу мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности Южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг вошел в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.