В ВОЗ оценили реакцию РФ на рост заболеваемости коронавирусом

16.10.2020, 15:48, Новости дня

Эксперты Всемирной организации здравоохранения отметили быстрые и своевременные меры, принятые в РФ в ответ на рост случаев коронавирусной инфекции, сообщила на брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ в Копенгагене главный специалист организации по реагированию на чрезвычайные ситуации Катрин Смолвуд.

«Россия – большая страна. Мы видели большие различия в разных ее частях. Да, с начала октября было значительное увеличение числа случаев, особенно в районе больших городов, мы к этому относимся серьезно, – регионы Москвы и Санкт-Петербурга. В то же время – и это то, что, как мы ожидаем, будет иметь последствия, – в этих местах были приняты меры», – цитирует Смолвуд ТАСС.

«Мы видели выделение большего числа мест в больницах для пациентов с СОVID-19, подготовку системы здравоохранения, другие меры. Людей попросили перейти на дистанционную работу, были проведены школьные каникулы, жителям напомнили об индивидуальных мерах и было введено больше ограничений на собрания в общественных местах. Мы видели влияние на систему здравоохранения, реакцию местных властей и мы ожидаем увидеть влияние этих мер на кривую эпидемии», – продолжила эксперт.

Как отметили в четверг в Европейском региональном бюро ВОЗ, распространение коронавируса в Европе в целом в настоящее время происходит быстрыми темпами, а ситуация на континенте вызывает тревогу. Число случаев заболевания в день увеличивается, как и количество госпитализаций. Вызываемое коронавирусом заболевание в настоящее время занимает пятое место среди причин смерти, достигнут порог в 1 тыс. смертей в день. По данным бюро, в 53 странах региона зарегистрировано более 7,25 млн случаев заболевания и почти 250 тыс. смертей, связанных с коронавирусом.

Между тем главврач московской детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов отметил, что каникулы в школах показали свою эффективность в урегулировании эпидемиологической ситуации в столице.

«Доля заболевших COVID-19 детей в общей статистике начала снижаться. Достичь этого удалось именно благодаря завершающимся двухнедельным каникулам. Такой срок обусловлен тем, что две недели – это как раз инкубационный период коронавируса. Именно поэтому школьники отдыхали не привычную одну неделю, а две. При этом число заболевших продолжает расти, и количество болеющих детей тоже увеличивается. Сейчас важно не останавливать ту работу, которая уже была проделана благодаря каникулам, и сделать так, чтобы меньше детей заражались», – приводит слова Османова агентство «Москва».

По словам педиатра, возобновление очного обучения школьников в полном объеме несет риски для детей.

«Учитывая, что в структуре заболевших детей почти 65% от общего числа – это учащиеся 6-11 классов, то на данный момент целесообразно перевести их на дистанционное обучение. Так мы общими усилиями значительно снизим риски распространения вируса в этой возрастной группе. За все время пандемии установлено, что меньше всего COVID-19 болеют учащиеся младших классов и воспитанники дошкольных групп», – добавил врач.

Он подчеркнул, что переход на дистанционное обучение – это не повод в свободное от учебы время посещать общественные места, встречаться с друзьями, родственниками и ходить в гости.