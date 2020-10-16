На Урале женщина убила молотком четырехлетнюю дочь

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16.10.2020, 15:48, Новости дня

Следственное управление СК по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту убийства четырехлетней девочки.

Тело ребенка было обнаружено в квартире на улице Лермонтова в Кировограде, сообщается на сайте ведомства.

По подозрению в убийстве была задержана 35-летняя мать девочки, которая после случившегося пыталась покончить с собой. Сейчас женщина находится в больнице.

По информации РИА «Новости», подозреваемая убила свою дочь молотком. Незадолго до этого она употребила превышающую допустимую дозу медицинских препаратов, предназанчение которых устанавливается. Отмечается, что семья девочки на учете службы по делам несовершеннолетних не состояла.

На этой неделе за жестокое убийство четырехлетнего сына была арестована жительница Подмосковья.



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