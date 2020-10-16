Появилось видео испытаний Турцией комплексов С-400

16.10.2020, 15:08, Новости дня

В турецкой прессе опубликовали видеозапись с пуском ракеты в районе черноморского Синопа, где предположительно проводятся испытания ЗРК С-400.

Турция опубликовала международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении артиллерийских учений у черноморского города Синоп с 13 по 17 октября, передает РИА «Новости».

Видеозапись из Синопа, на котором запечатлена ракета, опубликовал турецкий военный журнал M5. По его данным, это были стрельбы С-400.

Очевидцы также опубликовали видеозапись с испытаниями в Турции, в ходе которых, как предполагается, были протестированы С-400, пишет «Московский комсомолец».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Турции следует заняться поисками альтернативы приобретенным ею российским зенитно-ракетным комплексам С-400, чтобы не создавать риска для авиации членов альянса. При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что Турция была вынуждена купить российские системы ЗРК С-400, поскольку «не смогла приобрести американские ЗРК Patriot или другие подобные системы для своей обороны».

Ранее стало известно, что почти два года члены американского Конгресса блокировали сделки по продаже вооружений Турции из-за покупки Анкарой ЗРК С-400.

Кроме того, законопроект США по введению санкций против Турции за покупку российских комплексов С-400 стал новой причиной ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой.

Напомним, СМИ сообщали, что Турция во вторник перебросила российские ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун, предположительно, для проведения испытаний.