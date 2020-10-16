Италия планирует создавать жилые модули для заселения Луны

16.10.2020, 14:55, Новости дня

Италия может построить жилые модули для станции, которая разместится на Луне. Об этом сообщил руководитель космического агентства страны Джорджо Саккочча. Проекты договоров с НАСА рассматриваются.

Напомним, что в прошлом году Соединенные штаты объявили, что собираются возобновить полеты астронавтов на естественный спутник Земли. Программа, получившая название Artemis («Артемида»), будет осуществляться в течение следующих восьми лет.

Поэтапное освоение Луны включает в себя беспилотный и пилотируемый облеты этого небесного тела и создание космической станции на его низкой орбите. Затем произойдет ряд высадок на поверхность Луны астронавтов и начнется строительство жилого модуля.