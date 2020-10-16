 

Италия планирует создавать жилые модули для заселения Луны

16.10.2020, 14:55, Новости дня

Италия может построить жилые модули для станции, которая разместится на Луне. Об этом сообщил руководитель космического агентства страны Джорджо Саккочча. Проекты договоров с НАСА рассматриваются.

Напомним, что в прошлом году Соединенные штаты объявили, что собираются возобновить полеты астронавтов на естественный спутник Земли. Программа, получившая название Artemis («Артемида»), будет осуществляться в течение следующих восьми лет.

Поэтапное освоение Луны включает в себя беспилотный и пилотируемый облеты этого небесного тела и создание космической станции на его низкой орбите. Затем произойдет ряд высадок на поверхность Луны астронавтов и начнется строительство жилого модуля.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / RT анонсировал новое шоу с Маргаритой Симоньян

21.07 / Эксперт назвал цинизмом Лондона обвинения беглых российских олигархов в работе на Кремль

10.08 / Выборы в Беларуси: первые официальные результаты и уголовные дела

22.08 / Тбилиси протестует против незаконных приговоров цхинвальского суда

05.10 / Грузия временно запретила транзит военных грузов в Азербайджан и Армению

27.09 / МВД Белоруссии назвало число участников субботних акций протеста

28.07 / Под видом «российского источника» досье на Трампа сочинял вашингтонский аналитический центр

04.07 / О нехватке финансирования заявил Украинский дом, куда собирался переезжать Офис президента Зеленского

14.09 / Никитин победил на выборах главы Тамбовской области

14.08 / С российского рынка могут уйти 50% турагентств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска