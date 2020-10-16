 

Песков рассказал, как Путин поздравляет зарубежных коллег

16.10.2020, 13:48, Новости дня

Телеграммы от имени президента Владимир Путина с поздравлениями в адрес зарубежных коллег направляются по дипломатическим каналам, но глава государства может дополнить их содержание в телефонном разговоре, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Как правило, чаще всего, отправляется телеграмма по дипломатическим каналам, она передается через министерство иностранных дел, затем через посольство… и также в зависимости от уровня взаимоотношений, личного диалога президент иногда может дополнять эту телеграмму поздравлениями в телефонном разговоре», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

7 октября Путину исполнилось 68 лет. В Кремль поступили многочисленные поздравления в адрес Путина, телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран и руководителей международных организаций. Сам российский лидер рассказал, что на день рождения в качестве подарка от внуков получает поделки и рисунки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Волочкова рассказала о 15-летней дочери: У нее уже самостоятельная взрослая жизнь

05.10 / Глава Еврокомиссии ушла на самоизоляцию

07.09 / В курортном тунисском городе напали на нацгвардейцев, власти заявили о теракте

13.07 / ВОЗ перечислила сценарии распространения коронавируса в разных странах

20.08 / Глава МИД Польши подал в отставку

14.09 / Памфилова указала на беспрецедентный уровень хамства некоторых наблюдателей

10.10 / Вторые дебаты Трампа и Байдена отменены

07.10 / Лавров обсудил с ОДКБ конфликт в Нагорном Карабахе

05.08 / Организаторов несогласованных акций в поддержку Фургала в Хабаровске оштрафовали

19.09 / В массовом ДТП под Нижним Новгородом погибли пять человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска