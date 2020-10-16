В ОП потребовали ограничить цензуру в Google и на YouTube

16.10.2020, 13:36, Новости дня

Члены Общественной палаты обсудили деятельность корпорации Google, которая, несмотря на штрафы, продолжает игнорировать российское законодательство, и призвали принять законы, ограничивающие цензуру на крупных онлайн-платформах.

В Общественной палате прошел круглый стол на тему «Цензуре – нет: где найти управу на Google?». В рамках встречи выступил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич и другие общественные деятели, информирует ФедералПресс.

Малькевич заметил, что российские пользователи часто без причин блокируются в сетях Facebook или Youtube. Причем не в тех случаях, когда они нарушают закон, а зачастую при неясных обстоятельствах, выяснить которые россиянам не удается. Например, Youtube не понравился документальный фильм «Беслан» Александра Рогаткина. По мнению Малькевича, подобную цензуру зарубежного хостинга можно расценивать как попытку осквернения исторической памяти. 19 октября Таганский районный суд города Москвы рассмотрит дело против Google, связанное с ограничением доступа к документальному фильму «Беслан» на платформе Youtube.

В свою очередь член Общественной палаты Артем Кирьянов указал, что зарубежные соцсети проявляют равнодушие, когда дело касается блокировки деструктивного контента – то есть того, который они, по сути, запрещать и должны.

Как сообщила член Общественной палаты Екатерина Мизулина, происходит некая «двойная игра» со стороны соцсетей и мессенджеров. «Глобальные IT-корпорации игнорируют российское законодательство, при этом вводят ограничения для тех СМИ, кто их не устраивает», – сообщила Мизулина.

По ее словам, только за последнюю неделю волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили 731 фейк о коронавирусе, который распространялся, в основном, в мессенджере WhatsApp. Особенно часто такие сообщения распространяются среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Якутии, Ставрополья и Чечни. «Фейки разносят в тех же регионах, где они весной уже распространялись. Но мы заметили, что за прошедшую неделю лживые сообщения о коронавирусе появились уже в Казахстане. То есть появился обмен фантазиями с братьями из стран СНГ», – рассказала Мизулина.

При этом она указала, что если весной по жалобам активистов одни соцсети блокировали до 2% фейков, другие до 13%, теперь из 731 фейка заблокированы лишь считанные единицы. «Порядка 40 млн российских пользователей находятся под влиянием деструктивного контента, из них 8 млн – дети. Это крайне опасная информация, где идет отрицание органов власти, советы по изготовлению взрывчатых веществ, применению оружия. Чаще экстремистский контент встречается в сообществах по распространению наркотиков. Мы направляем информацию в правоохранительные органы и прокуратуру, но видим, что реакция соцсетей медленная. Проходит долгий путь с момента выявления до блокировки контента», – сообщила Мизулина.

Малькевич со своей стороны выразил уверенность, что исправить ситуацию поможет ужесточение законодательства. По его словам, на эту тему в Общественной палате запланированы «нулевые чтения». «Как мы в девяностые мы смогли отказаться от ножек Буша, надо отказываться от цифровых ножек Буша и переходить на свои IT-решения. Тем более, альтернатива таким сервисам у нас есть. Настало время от этой удавки нам отказаться», – сообщил Малькевич.

Ранее комиссия Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций подготовила пакет предложений для Федерального собрания по регулированию соцмедиа в России.