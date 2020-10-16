Додон выступил за возвращение русского языка в обязательную программу школ Молдавии

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16.10.2020, 13:36, Новости дня

Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон высказался за возвращение русского языка в обязательную школьную программу и укрепление его статуса. Об этом он заявил, отвечая на вопросы жителей страны в ходе прямого включения в соцсетях.

«Я считаю, что русский язык нужно обязательно вернуть в школьную программу, потому что знание русского – это плюс для нас. Должно быть два обязательных иностранных языка – русский и еще один на выбор. <…> Это моя принципиальная позиция», – передает ТАСС слова Додона.

Он также высказался за укрепление статуса русского, который является языком межнационального общения в Молдавии. Додон напомнил, что треть населения республики говорит на русском языке. При этом эти жители сталкиваются с трудностями, так как далеко не все органы власти ведут документооборот на двух языках, для пенсионеров является большой проблемой отсутствие аннотации к лекарствам на русском, обратил внимание президент.

«Я считаю ошибкой, когда пять или шесть лет назад один из нынешних кандидатов в президенты поменял законодательство, исключив русский язык из обязательной школьной программы. <…> Перед выборами им понадобились избиратели, и они вспомнили русский язык», –о тметил Додон.

Русский был исключен из школьной программы в 2014 году, когда пост министра образования занимала действующий руководитель проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. Наблюдатели называют ее главным оппонентом действующего президента на выборах 1 ноября.

Еще одна конфликтная ситуация возникла летом 2018 года, когда Конституционный суд признал устаревшим закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР» 1989 года, в соответствии с которым за русским закреплялся статус языка межнационального общения. Тогда в Молдавии начались акции протеста русскоязычных жителей, однако проблема отошла на второй план на фоне политической нестабильности в стране.

Додон обратил внимание, что такая политика в начале 90-х годов привела к вооруженному конфликту в Приднестровье и волнениям в Гагаузии. «Тогда мы договорились, что Молдова – это многонациональная страна, а русский будет языком межнационального общения. И я настаиваю на этом. <…> Конечно, все должны изучать государственный язык, а власти обязаны обеспечить условия для этого», – отметил он.

Ранее Додон заявил, что на Молдавию давят из-за рубежа, чтобы в ноябре на выборах президента победила бывший премьер Майя Санду.



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