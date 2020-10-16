В Вооруженных силах Украины зафиксирована еще одна смерть от COVID-19

16.10.2020, 12:00, Новости дня

От коронавирусной инфекции умер сотрудник Вооруженных сил Украины, он стал 12-й жертвой COVID-19 в ВСУ. Об этом 16 октября проинформировало в Facebook командование медицинских сил ВСУ.

“Зафиксирован 12-й летальный случай от коронавируса. …15 октября умер работник ВС Украины (Львовская область). …Остро заболел 13 октября, когда появилась одышка и сухой кашель. В этот же день обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Новояворовской ЦРБ с предварительным диагнозом “негоспитальная двусторонняя нижнедолевая пневмония”, – говорится в сообщении.

Положительный ПЦР-тест на коронавирус пациент сдал 14 октября. На следующий день состояние его здоровья ухудшилось, и он скончался. Помимо COVID-19, у пациента были хронические сопутствующие заболевания.

“За прошедшие сутки зарегистрировано 85 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 14 человек… Дома под присмотром медицинской службы находится 71 человек”, – рассказали в медсилах ВСУ.

Больше всего инфицированных выявили з последние сутки в Киеве и области – 23 человека.

“По состоянию на 10.00 16 октября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 944 человека. Всего за время пандемии выздоровели 3126 человек”, – уточнили военные медики.

✍Епідемічна обстановка в Збройних Силах України.У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення… Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Reede, 16. Oktoober 2020

По состоянию на 16 октября в Украине зафиксировано 287 231 случаев коронавирусной инфекции, из которых 5992 – за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 5408 больных, 121 919 пациентов вылечились.