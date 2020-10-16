 

Врач рассказала, как бессимптомный COVID-19 влияет на иммунитет к вирусу

16.10.2020, 11:48, Новости дня

Не у всех переболевших коронавирусом в организме образуются антитела, однако иммунитет к вирусу все равно вырабатывается, сообщила врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

«Даже при тяжелой форме антитела могут не образоваться. Но это не значит, что у человека нет защиты: образуется клеточный иммунитет, который не определяется в пробирке. Нет таких технологий, которые могли бы это определить», – сообщила Ura.ru Скорпилева.

Она объяснила, что когда коронавирус повторно попадает в организм, клетки начинают вырабатывать антитела и человек не заболевает. Однако потом антитела снова пропадают.

Также иммунолог подчеркнула, что иммунитет у переболевших COVID-19 может быть как временным, так и пожизненным. Однако вирус слишком молодой, чтобы определить, насколько долго защитные титры держатся в организме, добавила Скорпилева. Кроме этого, у бессимптомных пациентов может быть ложноположительная реакция на антитела. Поэтому есть смысл сдать тест повторно, посоветовала врач.

Ранее врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова рассказала, как выявить бессимптомный коронавирус. В то же время эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что самым надежным методом выявления COVID-19 является ПЦР-тест.

За минувшие сутки в России выявлено 15 150 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания.  



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Трампа заподозрили в боязни проиграть президентские выборы

21.09 / Германия, Швеция и Франция не ответили на запрос РФ по Навальному

17.08 / “Могут повлиять на Украину”. Зеленский провел закрытое совещание с руководством силовых структур в связи с событиями в Беларуси

16.07 / Коронавирусом в мире заразились 13,5 млн человек

20.08 / СБУ о «вагнеровской операции» в Беларуси: обычный фейк

01.09 / Ростех назвал бренд российского истребителя шестого поколения

23.07 / Тело украинского военного, которого передали боевики, идентифицировали – штаб ООС

12.08 / Фигуранта дела об убийстве Шеремета Антоненко оставили под стражей

14.07 / Без парада — День взятия Бастилии в Париже отпразднуют в сокращённом формате

29.09 / Жена первого заммэра Ирпеня родила сына и скончалась от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска