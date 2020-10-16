Аксенов назвал решение США по полетам возле Крыма «просветлением» в умах

16.10.2020, 11:48, Новости дня

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение разрешить американским авиакомпаниям осуществлять полеты гражданских лайнеров рядом с Крымом «просветлением» в умах властей Соединенных Штатов.

«Это решение свидетельствует о некотором «просветлении» в умах американской власти в определенных вопросах и о том, что в США способны воспринимать реальность и действовать прагматично», – написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что в Крыму ситуация с безопасностью всегда была стабильной, несмотря на все внешние попытки дестабилизации. При этом Аксенов в очередной раз напомнил, что российский статус Крыма является постоянной константой, все остальные части «уравнения» крымчан мало волнуют.

Ранее власти Соединенных Штатов приняли решение отменить запрет на полеты американской гражданской авиации в определенных зонах района полетной информации Симферополя, который действовал с 2014 года. Авиаэксперт Роман Гусаров, комментируя газете ВЗГЛЯД уведомление Федерального авиационного управления США, заявил, что «американские и европейские компании заинтересованы в воздушной зоне Крыма по экономическим соображениям».

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.