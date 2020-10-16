Принятие поправок в Конституцию приведет к изменению более 150 законов

16.10.2020, 11:08, Новости дня

Новая редакция Конституции повлечет внесение поправок более чем в 150 законов, а не 100, как планировалось ранее, сообщил сопредседатель рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Когда мы готовили перечень предполагаемых законодательных актов, которые вытекают из конституции, мы подготовили 100 законов, которые должны быть изменены. Так вот, мы сейчас видим, что их будет гораздо больше. Не 100 и даже, наверное, не 150, а гораздо больше», – сказал Крашенинников, передает ТАСС.

Он добавил, что Госдума, как ожидается, 20 октября рассмотрит во втором чтении проект закона о правительстве, а также ряд других законопроектов в рамках реализации новых положений конституции.

«Мы предполагаем в следующий вторник рассмотреть во втором чтении федеральный конституционный закон о правительстве. Во втором чтении мы рассмотрим федеральный конституционный закон о Конституционном суде, и также мы во вторник будем рассматривать целый ряд актов уже в первом чтении», – сказал Крашенинников.

Депутат также уточнил, что рабочая группа намерена рассмотреть поправки в закон о судоустройстве, которые могут быть вынесены на первое чтение в ближайший вторник. Крашенинников подчеркнул, что вносимые президентом пакеты законопроектов «формируют цепочку» изменений в законодательстве, которые вытекают из новых норм основного закона.

Во вторник, 13 октября, Государственная дума приняла в первом чтении президентские поправки в закон о прокуратуре, а также одобрила законопроект о наделении Конституционного суда новыми полномочиями и законопроект о кабинете министров.