 

Лоза остался недоволен благодарностью от Путина

16.10.2020, 11:08, Новости дня

Музыкант Юрий Лоза поблагодарил президента Владимира Путина за объявленную ему благодарность, но добавил, что логичнее было бы дать ему звание заслуженного артиста, на которое он был выдвинут год назад.

«Президенту спасибо, конечно же», – сказал РИА «Новости» Лоза, отметив, что у него уже год как подготовлены документы на звание «Заслуженного артиста».

«Вот если бы президенту документы на звание «Заслуженный артист» предложили подписать, было бы логичнее, как мне кажется. А так получается, что с точки зрения российской культуры ничего более грамоты я не достоин. Так и с чем меня поздравлять?» – добавил музыкант.

Президент РФ Владимир Путин в четверг объявил благодарностьЛозе за многолетнюю плодотворную деятельность и заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

Юрий Лоза – советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец и композитор. Автор песен «Плот», «Я умею мечтать», «Пой, моя гитара, пой» и других. В середине 2010-х годов приобрел широкую известность благодаря своим критическим высказываниям в адрес ряда популярных зарубежных и отечественных исполнителей.



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