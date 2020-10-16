 

Влиятельный адвокат арестован в Польше после критики правящей партии

16.10.2020, 10:56, Новости дня

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало по подозрению в отмывании средств адвоката Романа Гертых, ранее выступавшего с критическими заявлениями в отношении властей.

О случившемся сообщил в Twitter сам юрист, который, по данным СМИ, ведет несколько дел против членов правящей консервативной партии «Закон и справедливость» (ЗИС). Гертых призвал сторонников не допустить из-за своего задержания отвлечь внимание от катастрофических действий правительства в составе представителей ЗИС, поскольку, по его мнению, «цель заключается именно в этом».

По данным польских официальных лиц, наряду с Гертых под стражу заключены еще 10 человек. В квартире юриста прошел обыск, передает Deutsche Welle.

Между тем пресс-секретарь министра – координатора специальных служб Польши Станислав Зарин, комментируя задержание Гертых, заявил, что речь идет о «чисто уголовном» деле, имеющем отношение к «мошенничеству» и «отмыванию денег».

В  Совете адвокатов Польши (NRA) уже заявили, что «крайне озабочены» ситуацией с Гертых, ранее занимавшим пост министра национального образования и науки. Юрист пользуется в Польше влиянием, одним из его клиентов являлся, в частности, экс-председатель Европейского совета Дональд Туск.



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