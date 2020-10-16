В Москве отреагировали на угрозы «потока гробов» со стороны Украины

16.10.2020, 10:56, Новости дня

«В Вооруженных силах Украины наблюдаются постоянные пьянки и деморализация личного состава. Поэтому Кривоносу следует подумать о возможных потерях ВСУ в случае конфликта с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич. Так он прокомментировал заявление заместителя секретаря украинского СНБО Сергея Кривоноса, в котором тот пригрозил Москве «потоком гробов» в случае военного конфликта.

«Кривоносу не следует беспокоиться о наших потерях. Ему надо думать о своих гражданах и о том, к чему может привести военный конфликт между Россией и Украиной», – считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Собеседник подчеркнул, что все эти заявления происходят на фоне отсутствия признаков какой-либо агрессии со стороны России. «Ведь наша страна ни на что не претендует и не строит подобных планов», – отметил сенатор.

«Руководство Украины, несмотря на его смену, точно так же, как и руководство Польши и прибалтийских республик, осталось в американском пуле низкопробных провокаторов, которые формируют негативный контент вокруг России», – убежден Книнцевич.

«Мне жаль Украину, ее народ и ее вооруженные силы. В каком они состоянии, мы можем судить по репортажам из Донецка и Луганска. Там постоянные пьянки, чрезвычайные ситуации и полная деморализация личного состава, – сказал сенатор. – Да, какая-то подготовка военных идет, есть много толковых офицеров еще старой советской школы, но их становится все меньше и меньше. На смену им приходят популисты, провокаторы и «шапкозакидатели», такие как Кривонос».

Говоря о намерении Сил специальных операций (ССО) Украины при необходимости взять в плен глав Донецкой и Луганской народных республик, Клинцевич отметил, что «если б они могли – давно бы уже это сделали». «Как у азербайджанцев с армянами, так и у украинцев с ДНР И ЛНР. Одни пытаются захватить территории, а другие хотят защитить свой народ. Это два разных подхода», – заключил сенатор.

Накануне заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что в случае начала «полномасштабной агрессии» против Украины РФ получит «поток гробов». По его словам, большие потери могут дестабилизировать ситуацию в стране.

«Не является проблемой для россиян ментально начать полномасштабную агрессию против нашей страны. Но они понимают, что огромное количество потерь, которые получат их вооруженные силы, это поток гробов, которые пойдут в Российскую Федерацию. Вспомним 1994-96 годы. Что тогда дестабилизировало ситуацию в РФ? Чеченская война. Сотни, тысячи трупов российских солдат, которых привозили домой, тогда расшатали ситуацию очень сильно. И они понимают угрозу этого», – сказал Кривонос в интервью изданию «Обозреватель».

Кривонос также заявил, что позиция Украины по конфликту в Донбассе должна быть жестче. По его словам, Киев «проиграл» ситуацию с совместным инспектированием в районе Шумов. «Если бы люди, которые работают в Трехсторонней контактной группе, хотя бы иногда читали учебники по пропаганде, информационно-психологическим операциям, они бы четко понимали, что на их предложение должна быть четко сформулирована наша позиция. Вы хотите Шумы? Пожалуйста. Но мы хотим просмотреть наш Докучаевск и наше Дебальцево», – добавил Кривонос.

Он также заявил, что, согласно Минским договоренностям, эти два города являются подконтрольной Киеву территорией. «Мы об этом молчим. Мы всегда стараемся реагировать на их слова. Мы должны быть активными. Мы независимое самостоятельное государство, которое имеет поддержку на международном уровне. Поэтому наша позиция должна быть значительно жестче», – подчеркнул он.

Кроме того, Кривонос сказал, что не видит вариантов быстрой победы Киева в Донбассе, речь идет пока только о перемирии. По его словам, Киев «должен навязывать свою позицию», опираясь «не только на собственное желание, но и на те договоренности, которые были подписаны ранее, и непосредственно на международную поддержку».

Ранее полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов после заседания в режиме видеоконференции заявил, что Киев продолжает саботировать попытки найти выход из тупика на переговорах Контактной группы по урегулированию в Донбассе.

Кроме того, Грызлов заявлял, что Украина фактически дезавуировала соглашение о дополнительных мерах по контролю за перемирием в Донбассе от 22 июля 2020 года. Он также обвинил Киев в подрыве самой основы Минских соглашений.

В июле Москва указала Киеву на нарушение Верховной радой Минских соглашений. В Кремле подчеркивали, что отказ Киева от Минских соглашений лишит процесс по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины переговорной базы, а также предупреждали о последствиях отказа Киева от Минских соглашений.