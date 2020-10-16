Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

16.10.2020, 10:56, Новости дня

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.

«Открываем первые модельные библиотеки в Липецкой области – это обновленные военно-историческая библиотека имени Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и библиотека имени Петра Семенова-Тян-Шанского. По нацпроекту «Культура» на них было направлено 10 млн рублей федеральных средств, также еще были выделены региональные и муниципальные средства», – передает ТАСС слова Якимович.

Она рассказала, что библиотека имени Водопьянова находился возле Липецкого авиацентра, в учреждении создана коллекция моделей самолетов, литературы о них, книг летчика Водопьянова, а сейчас открыт зал с очками виртуальной реальности и тренажером для моделирования управления самолетом.

«А библиотека имени Семенова-Тян-Шанского станет «библиотекой путешествий» – мы создали пространство, которое полностью меняется. У нас там съемные панели разных цветов на всех стеллажах, которые будут меняться в зависимости от времени года, вся библиотека построена по принципу изменчивости: в ней спрятаны стеллажи и столы, в любой момент человек может их вытащить и сделать себе рабочее место в любой точке», – рассказала Якимович.

Она добавила, что в библиотеке создан электронный читательский билет, а все книги снабжены чипами. «Читатель – хозяин библиотеки, он все может сделать сам: записаться, с домашнего компьютера по электронному каталогу выбрать книгу, по электронному читательскому билету самостоятельно сдать свои вещи в камеру хранения, по нему же взять свой заказ на станции выдачи. Можно зайти в наше маленькое кафе, где есть набор ретро-пластинок, поставить одну из них, налить себе чашку кофе из автомата, – и в этот момент на мобильный телефон дежурного библиотекаря придет оповещение», – сказала она.

По словам Якимович, в библиотеке есть и 3D-принтер, и читатели сами могут делать модели, оплатив только расходный материал. «Утром мы сделали на этом принтере модель Эйфелевой башни, стоимость пластинки, которая пошла на ее изготовление – 30 рублей. Сейчас мы ищем волонтеров, которые научат наших посетителей самостоятельно создавать модели на 3D-принтере. Также у нас будут языковые курсы, клуб кино для просмотра фильмов, лингвистический клуб для тех, кто уже владеет иностранными языками и за чашкой чая будет здесь общаться, поддерживая свои навыки», – сказала Якимович.