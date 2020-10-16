 

Россияне стали чаще отказываться от путешествий из-за коронавируса

16.10.2020, 10:48, Новости дня

Россияне осенью стали чаще отказываться от внутренних туристических поездок из-за увеличения числа заболевших коронавирусом, сообщил почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько, слова которого приводит пресс-служба союза.

«Бархатный сезон обещал быть как никогда успешным за счет хорошей погоды, отложенного спроса и в основном закрытых границ. Но и его накрывает вторая волна «короны», аннуляции растут», – передает РИА «Новости» слова Шпилько.

В этой связи, по оценкам комитета по внутреннему туризму РСТ, падение доходов туротрасли этой осенью по сравнению с прошлым годом составит около 30%.

«Что же касается въездного туризма, то год начался неплохо. А потом этот сегмент просто рухнул. А его вообще гораздо труднее перезапустить, поскольку чисто технологически на формирование, продвижение и реализацию групповых туров в большинстве зарубежных стран уходит больше полугода», – сказал эксперт.

По словам Шпилько, из-за отсутствия иностранных туристов в этом году петербургские отели потеряют более 20 млрд рублей доходов, московские – более 50 млрд, а российские в целом – свыше 100 млрд рублей.

Предоставленная государством отсрочка обязательств туроператоров по несостоявшимся из-за пандемии турам и программа туристического кешбэка сыграли важную роль в поддержке отрасли, отметил Шпилько, однако сейчас необходим «новый пакет мер для спасения туриндустрии, иначе она может не дожить до следующего высокого сезона».

Напомним, 1 октября президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что изменения в программе туристического кешбэка, учитывающие замечания турбизнеса по первому этапу, поддержат туры выходного дня и позволят существенно расширить выбор поездок.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09 / В Европейском союзе одобрили санкции за нарушение принципа верховенства права членами блока. Польша и Венгрия возражали

08.10 / Новая экспертиза НАБУ по делу “Роттердам плюс” с правовой точки зрения ничтожна – прокурор САП

01.10 / Ефремов написал новое письмо из СИЗО

08.09 / Американская публицистка – темнокожих американцев сейчас отупляют, как во времена рабовладельцев

05.10 / Loboda укоротила волосы. Фото до и после

26.07 / ДТП в Хмельницкой области. Девять человек пострадали

30.06 / Бизнес после карантина: франшизы выручают отечественных предпринимателей

04.08 / Из-за вывода американских войск из Германии проиграют все стороны

19.07 / Умер испанский писатель Хуан Марсе

19.08 / Трамп планирует обсудить с Россией протесты в Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска