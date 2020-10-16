Россияне стали чаще отказываться от путешествий из-за коронавируса
16.10.2020, 10:48, Новости дня
Россияне осенью стали чаще отказываться от внутренних туристических поездок из-за увеличения числа заболевших коронавирусом, сообщил почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько, слова которого приводит пресс-служба союза.
«Бархатный сезон обещал быть как никогда успешным за счет хорошей погоды, отложенного спроса и в основном закрытых границ. Но и его накрывает вторая волна «короны», аннуляции растут», – передает РИА «Новости» слова Шпилько.
В этой связи, по оценкам комитета по внутреннему туризму РСТ, падение доходов туротрасли этой осенью по сравнению с прошлым годом составит около 30%.
«Что же касается въездного туризма, то год начался неплохо. А потом этот сегмент просто рухнул. А его вообще гораздо труднее перезапустить, поскольку чисто технологически на формирование, продвижение и реализацию групповых туров в большинстве зарубежных стран уходит больше полугода», – сказал эксперт.
По словам Шпилько, из-за отсутствия иностранных туристов в этом году петербургские отели потеряют более 20 млрд рублей доходов, московские – более 50 млрд, а российские в целом – свыше 100 млрд рублей.
Предоставленная государством отсрочка обязательств туроператоров по несостоявшимся из-за пандемии турам и программа туристического кешбэка сыграли важную роль в поддержке отрасли, отметил Шпилько, однако сейчас необходим «новый пакет мер для спасения туриндустрии, иначе она может не дожить до следующего высокого сезона».
Напомним, 1 октября президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что изменения в программе туристического кешбэка, учитывающие замечания турбизнеса по первому этапу, поддержат туры выходного дня и позволят существенно расширить выбор поездок.
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