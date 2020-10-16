 

Audi отметила 40-летие quattro новой версией спорткара

16.10.2020, 10:45, Новости дня

Компания Audi представила юбилейную спецверсию популярного спорткара под названием Audi TT RS 40 Jahre quarto.

Данный автомобиль поступит в продажу лимитированным тиражом 40 машин. Кроме того, разработчики указали, что появление модели связано с юбилеем системы полного привода. По этой причине новинка Audi TT RS 40 Jahre quarto получила 2,5-литровый двигатель с мощностью 400 л.с., а также систему полного привода.

Компактный спорткар приводится в движение 7-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также имеет разгон до 100 км в час за 3,7 секунд. Разработчики ограничили предельную скорость автомобиля на уровне 280 км в час. Более точные параметры будут указаны после появления спорткара в свободной продаже.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Oracle выразила готовность стать партнером в сделке по продаже TikTok

02.09 / РЖД начали тестировать уникальный беспилотный поезд

17.07 / Лукашенко пожаловался на проблемы в ЕАЭС

02.10 / МЧС предупредило о проверке сирен оповещения о ЧС

30.06 / Промпроизводство в Японии упало до минимума с начала 2013 года

08.07 / В Конгрессе США не захотели тратить деньги на контроль над нефтью в Сирии

30.06 / В Киеве за сутки коронавирус выявили у 57 человек

13.07 / Мишустин выступил за продление сроков достижения национальных целей до 2030 года

29.06 / Ливийские племена захотели открыть в РФ счет для средств от продажи нефти

05.09 / VOAэкспресс 5 сентября 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска