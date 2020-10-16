Audi отметила 40-летие quattro новой версией спорткара

16.10.2020, 10:45, Новости дня

Компания Audi представила юбилейную спецверсию популярного спорткара под названием Audi TT RS 40 Jahre quarto.

Данный автомобиль поступит в продажу лимитированным тиражом 40 машин. Кроме того, разработчики указали, что появление модели связано с юбилеем системы полного привода. По этой причине новинка Audi TT RS 40 Jahre quarto получила 2,5-литровый двигатель с мощностью 400 л.с., а также систему полного привода.

Компактный спорткар приводится в движение 7-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также имеет разгон до 100 км в час за 3,7 секунд. Разработчики ограничили предельную скорость автомобиля на уровне 280 км в час. Более точные параметры будут указаны после появления спорткара в свободной продаже.