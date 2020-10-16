В РФ за сутки выявили 15,2 тыс. случаев коронавируса

16.10.2020, 10:08, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 15 150 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 15 150 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5049, Санкт-Петербурге – 647, Московской области – 448.

Всего в стране выявлено 1 369 313 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 056 582 человек, из них 8485 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 232 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 23 723 человек.

Накануне, 15 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 754. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1396.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.