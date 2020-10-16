 

В РФ за сутки выявили 15,2 тыс. случаев коронавируса

16.10.2020, 10:08, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 15 150 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 15 150 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5049, Санкт-Петербурге – 647, Московской области – 448.

Всего в стране выявлено 1 369 313 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 056 582 человек, из них 8485 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 232 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 23 723 человек.

Накануне, 15 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 754. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1396.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Помпео обсудит с премьером Дании «Северный поток-2»

06.10 / Кредо спецназа ВМС США стало гендерно нейтральным

09.09 / Тихановская – о санкциях против белорусских чиновников и об отношениях с Россией

27.07 / ВОЗ призвала бороться с коронавирусом вместо рассуждения о «второй волне»

16.09 / Эмили Ратаковски рассказала о пережитом сексуальном насилии

23.07 / Погребинский объяснил изменение позиции Зеленского по Минским соглашениям

12.09 / В Сумской области разбился легкомоторный самолет, пилот погиб

10.10 / Германия отреагировала на договоренность Армении и Азербайджана по Карабаху

09.09 / ОБСЕ зафиксировала более тысячи нарушений на Донбассе с начала перемирия

20.07 / Стартовала «первая арабская миссия к Марсу»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска