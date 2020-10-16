 

Найдено новое лекарство от коронавируса

16.10.2020, 10:03, Новости дня

Ученые из Гонконгского университета выяснили, что доступный антимикробный препарат, используемый для лечения язвы желудка и бактериальных инфекций, эффективен в борьбе с COVID-19.

Речь идет о ранитидина висмута цитрате (RBC), который был испытан на хомяках, передает РИА «Новости».

В результате эксперимента вирусная нагрузка в культуре клеток легких инфицированных грызунов снизилась более чем в тысячу раз. Кроме того, препарат значительно уменьшил уровень основных противовоспалительных цитокинов и хемокинов в случае тяжелого течения COVID-19 у животных.

Ученые отметили, что RBC имеет низкую цитотоксичность с высоким индексом селективности, что говорит о его безопасности по сравнению с ремдесивиром – другим потенциальным препаратом против коронавируса.

Напомним, ранее крымские ученые создали вдыхаемую через нос вакцину от COVID-19.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Представительство президента в Крыму опубликовало перечень оснований для пересечения админграницы

29.06 / Мнения: Дело Серебренникова несет метастазы по всему организму общества

11.10 / Stern – перед выборами в США американцы скупают оружие рекордными темпами

28.09 / Rolls-Royce презентовала модель Ghost

17.07 / Стало известно о дефиците коек для пациентов с коронавирусом в Свердловской области

20.07 / Лидеры ЕС продлили переговоры о финансовой помощи в связи с пандемией

07.07 / ООН заявила о росте числа крайне бедных людей в мире впервые с 1998 года

07.08 / Компания Honda запатентовала в РФ бюджетный седан

28.06 / В трех штатах США зафиксирован рекордный рост случаев COVID-19

05.08 / Россия решила отправить в Ливан госпиталь с врачами для помощи пострадавшим от взрыва

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска