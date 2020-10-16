 

Швейцария ввела антироссийские санкции из-за строительства Крымского моста

16.10.2020, 10:03, Новости дня

Швейцария вслед за Евросоюзом и Великобританией ввела санкции в отношении лиц и предприятий, принимавших участие в строительстве Крымского моста.

«Федеральное управление экономики внесло изменения в список лиц, прилагаемый к распоряжению о мерах по предотвращению обхода международных санкций, связанных с ситуацией на Украине. В приложение добавлены два физических и четыре юридических лица», – информирует швейцарский Государственный секретариат экономики.

В сообщении ведомства отмечается, что санкции вступили в силу 15 октября в 19.00 мск, передает РИА «Новости».

В начале октября Европейский союз внес двух физических лиц и четыре организации в список индивидуальных санкций по Украине. Список пополнили гендиректор ОАО «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, а также замглавы ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин. Среди компаний под санкции попали АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания. Позднее санкции против указанных лиц и учреждений ввела Британия.

В сентябре Евросоюз опубликовал очередное решение о продлении индивидуальных антироссийских санкций, введенных в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. 



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