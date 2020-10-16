В ЦИК Кыргызстана назвали вероятную дату президентских выборов

16.10.2020, 9:50, Новости дня

Досрочные выборы президента Кыргызстана могут состояться 17 января 2021 года. Об этом 16 октября заявила председатель ЦИК страны Нуржан Шайлдабекова, сообщает “АКИpress”.

Шайлдабекова подчеркнула, что досрочные президентские выборы назначает Жогорку Кенеш, то есть парламент Кыргызстана.

Глава ЦИК предположила, что парламентские выборы в Кыргызстане “ориентировочно могут пройти 20 декабря”. Шайлдабекова не исключила, что парламентские и президентские выборы могут состояться в один день.

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии “Биримдик” (получила 24,5% голосов), “Мекеним Кыргызстан” (23,88%), “Кыргызстан” (8,76%) и “Бутун Кыргызстан” (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

На фоне массовых уличных протестов 6 октября подали в отставку спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. 7 октября парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены хотели избрать правительство народного доверия.

14 октября киргизские парламентарии на заседании Жогорку Кенеша большинством утвердили на должность премьер-министра основателя оппозиционной партии “Мекенчил” Садыра Жапарова.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении премьер-министра страны и членов правительства, а 15 октября объявил о решении уйти в отставку.

И.о. президента стал Жапаров.