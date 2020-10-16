 

В РФ могут запретить заключенные за рубежом однополые браки

16.10.2020, 9:48, Новости дня

Президент Владимир Путин предложил внести в Семейный кодекс поправку о запрете применения в РФ международных договоров, противоречащих положениям Конституции. Таким образом в РФ перестанут регистрировать однополые браки, заключенные за рубежом, пишут СМИ со ссылкой на источник.

Правила международных договоров, касающиеся семейного законодательства, не будут применяться в России, если их трактовка будет противоречить не только Конституции, но и «основам правопорядка и нравственности». Это положение позволит избежать регистрации в РФ однополых браков, заключенных за рубежом, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

Внести в Семейный кодекс поправку о запрете применения в РФ подобных правил международных договоров предложил президент Владимир Путин. По данным издания, проект внесен им в Госдуму вечером 14 октября. Президентская поправка должна привести положения семейного законодательства в соответствие с обновленной статьей 79 Конституции, которая не допускает применения в РФ решений межгосударственных органов, основанных на противоречащих Конституции трактовках международных договоров. В пояснительной записке расширение конституционных положений объясняется тем, что «семейные отношения являются особой сферой правового регулирования, где доминирующее значение имеют морально-нравственные ценности».

Предложенный президентом запрет касается, прежде всего, однополых браков, объяснил источник в рабочей группе по поправкам к Конституции. Он, в частности, привел в пример браки, заключенные за рубежом – были случаи, когда в российских МФЦ их регистрировали. Источник напомнил, что в обновленной Конституции брак трактуется как союз между мужчиной и женщиной. 

В сентябре сообщалось, что обеспечивать защиту брака как союза мужчины и женщины будет в том числе и кабмин. Это было предусмотрено новым законом о правительстве, внесенным в Госдуму президентом Владимиром Путиным.



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