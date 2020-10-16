МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за отказа от консультаций по MH17

16.10.2020, 8:00, Новости дня

Посла РФ в Гааге Александра Шульгина вызвали в МИД Нидерландов после того, как Москва решила не участвовать в трехсторонних консультациях по крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, говорится в послании министра иностранных дел королевства Стефа Блока парламенту.

Шульгину сообщили о том, что Нидерланды «глубоко сожалеют» об этом «одностороннем решении» Москвы, и призвали продолжить переговоры, – передает РИА «Новости».

По словам Блока, правительство королевства несколько раз подчеркивало, как в разные дипломатических контактах, так и при встречах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что правительство придает важное значение этим трехсторонним переговорам для поиска решения.

В четверг в МИД России сообщили о решении Москвы прекратить участие в трехсторонних консультациях по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в воздушном пространстве Украины в 2014 году. В ведомстве уточнили, что российская сторона и дальше готова взаимодействовать с голландскими компетентными органами.

Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.

8 июня в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде было заявлено, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также стало известно, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу крушения самолета.