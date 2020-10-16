Британские СМИ «убрали» Санкт-Петербург из списка городов-хозяев ЕВРО-2020

16.10.2020, 8:00, Новости дня

Британские СМИ утверждают, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом может сократить список городов, в которых в 2021 году пройдут матчи чемпионата Европы по футболу, в числе первых кандидатов на исключение – Санкт-Петербург.

ЕВРО-2020 должен был пройти летом в 12 городах Европы. Из-за пандемии турнир, сохранивший название ЕВРО-2020, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Санкт-Петербург должен принять три матча группового этапа ЕВРО и один четвертьфинал.

«В УЕФА признают, что чемпионат в 2021 году не сможет пройти в 12 городах, как было запланировано. В худшем случае турнир будет проходить в одной стране с использованием четырех стадионов. Турнир обязательно состоится с учетом миллионов, которые УЕФА получит от ТВ-компаний. Но число городов-организаторов может быть уменьшено, чтобы сократить число передвижений. Такие города, как Баку в Азербайджане, который сейчас находится в состоянии конфликта с Арменией, и Санкт-Петербург в России, стоят первыми в списке на исключение. В Бильбао плохо идут продажи билетов, поэтому он тоже под угрозой», – передает РИА «Новости» сообщение The Sun.

Отмечается, что при проведении турнира в одной стране для команд могут быть организованы так называемые «пузыри».

Матчи ЕВРО-2020 по плану должны принять Баку, Будапешт, Мюнхен, Копенгаген, Дублин, Бильбао, Рим, Амстердам, Санкт-Петербург, Бухарест, Глазго и Лондон, в котором на стадионе «Уэмбли» должны состояться, в том числе, решающие матчи – оба полуфинала и финал.