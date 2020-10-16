За сутки оккупанты на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины – штаб ООС

16.10.2020, 7:40, Новости дня

Российско-оккупационные войска на Донбассе 15 октября шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом 16 октября сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

“Провозглашенный режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили неподалеку Причепиловки. На этом участке противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг дважды открывал вблизи Авдеевки и дважды – в районе Новотошковского”, – говорится в сообщении.

Военные задокументировали пролет беспилотника боевиков через линию разграничения.

“Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник был подавлен”, – отметили в штабе.

Среди украинских военнослужащих потерь нет.

С начала суток 16 октября нарушений в зоне ООС не фиксировали, добавили в штабе.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 16 жовтня 2020 року #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 16 жовтня 2020 рокуСлава Україні!Об’єднані сили контролюють ситуацію в районі проведення операції, сумлінно виконуючи завдання за призначенням.Упродовж минулої доби, 15 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано шість порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.Так, на Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожий безпілотник було подавлено.Проголошений режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили неподалік Причепилівки. На цій ділянці противник застосував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю. Окрім того, вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог двічі відкривав поблизу Авдіївки та двічі – у районі Новотошківського.Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було.Від початку поточної доби, 16 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.Слава Україні! Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Neljapäev, 15. Oktoober 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.