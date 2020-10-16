Полиция Украины открыла 346 уголовных производств по фактам нарушений во время предвыборной кампании

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16.10.2020, 7:40, Новости дня

Полиция открыла 346 уголовных производств по фактам нарушений во время предвыборной кампании местных выборов, которые должны состояться в Украине 25 октября. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

174 связаны с нарушениями избирательного законодательства, 172 – с избирательным процессом. В частности, открыто 72 производства по ст. 160 Уголовного кодекса (подкуп избирателей).

С 5 сентября по 15 октября правоохранители получили 4690 сообщений, связанных с нарушениями во время избирательного процесса. Они касались нарушения порядка ведения агитации, нарушения правил изготовления или распространения агитационных материалов и их размещения, подкупа избирателей, порчи агитационных материалов, нарушений порядка ведения реестров избирателей.

Инфографика: mvs.gov.ua

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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