Как на американских горках — Меланья Трамп рассказала, как болела коронавирусом

16.10.2020, 6:25, Новости дня

Первая леди США Меланья Трамп рассказала о том, что когда болела коронавирусом, то столкнулась с симптомами, похожими на «американские горки», передаёт NBC News. Тем не менее, по её словам, болезнь у неё, а также её сына Бэррона протекала гораздо легче, чем у самого Трампа — первой леди даже не пришлось ехать в больницу.

Сегодня первая леди Меланья Трамп поведала о своём, как она это назвала, личном опыте COVID-19. В своём заявлении она рассказала о том, что 14-летний Бэррон Трамп сдал положительный тест на коронавирус. «Разумеется, все мои помыслы сразу же обратились к нашему сыну», — написала первая леди после того, как узнала, что они с президентом подхватили вирус.

По её словам, коронавируса у Бэррона сначала не нашли, однако подросток прошёл тест повторно. Результат оказался положительный. Меланья утверждает, что у него «не было симптомов», однако сейчас его тесты показывают отрицательный результат.

Что же касается её собственных симптомов, то, если верить первой леди, они были минимальными, хотя и навалились на неё разом, притом что в последующие дни волна этих симптомов была похожа на американские горки. По её словам, у неё был кашель, боли в теле, голове, а сама она чувствовала сильную усталость.

В отличие от своего супруга, чьи симптомы проявились в более тяжёлой форме, Меланья в больницу не поехала, а курс её лечения отличался от президентского. По её словам, она избрала более естественный путь, сделав ставку на витамины и здоровую пищу.

Сегодня ближе к вечеру президент дал на этот счёт комментарий.

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Сегодня президент Трамп продолжит свою предвыборную кампанию. Как он, так и Джо Байден пытаются заручиться одобрением пожилых слоёв населения. По данным опросов, поддержка Трампа со стороны этой группы падает — частично из-за его подхода к пандемии.

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Как сегодня сообщал NBC News, в четверг президент Трамп примет участие в встрече с избирателями в Майами, штат Флорида. Модерировать это собрание будет Саванна Гатри. В то же самое время Джо Байден проведёт встречу с избирателями в телеформате. Изначально предполагалось, что в четверг политики проведут вторые дебаты, однако президент отказался от них после того, как организаторы объявили, что они будут в виртуальном формате, так как ранее у Трампа обнаружили коронавирус.

ДЖОФФ БЕННЕТТ, корреспондент NBC News в Белом доме: Сегодня NBC News также отмечал, что Национальные институты здравоохранения, включая доктора Фаучи, выпустили заявление, в котором с большой долей уверенности делается вывод, что президент не является переносчиком заразного вируса.

Дата выхода в эфир 14 октября 2020 года.