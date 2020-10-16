 

Лавров угрожает ЕС разрывом — но это всего лишь слова

16.10.2020, 6:25, Новости дня

Собеседники Polskie Radio не увидели реальной угрозы за словами российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который предостерёг лидеров Евросоюза от неуважительного тона в отношении России. По их мнению, европейские партнёры удержат Москву от разрыва отношений, и диалог продолжится.


Reuters

«Россия будет вынуждена прекратить общение с лидерами Евросоюза, если в этом объединении не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Москвой», — заявил во вторник на дискуссионной площадке «Валдай» глава МИД РФ Сергей Лавров. Глава российской дипломатии добавил, что, возможно, РФ пора перестать ориентироваться на партнёров по ЕС и оглядываться на их оценки, пишет Polskie Radio.

«Это демонстрация масштаба российского недовольства. РФ в действительности не уважает Европейский союз в качестве наднациональной структуры, мы не говорим о лидерах ведущих стран. Однако я считаю, что это слова, брошенные на ветер. Ведь не представляется возможным, чтобы она прекратила общение с самыми главными странами — членами ЕС. Державы нашего континента, безусловно, станут объектом интенсивных действий со стороны российской дипломатии», — заявил в эфире радиостанции польский политолог,  профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский.

В свою очередь бывший посол Польши на Украине Ян Пекло обратил внимание на голоса,  раздающиеся из Берлина, особенно на призыв главы немецкой дипломатии Хайко Масса к сохранению диалога с Россией. Более того, в ходе визита в Прибалтику президент Эммануэль Макрон выразился в похожем тоне. 

«Лавров заявил то, что сказал, но нет особых причин для беспокойства, потому что у него есть союзники в ЕС, которые захотят сохранить так называемый диалог с Россией. Проблема, однако, состоит в том, что диалог основывается на разговоре равных партнёров, в то время как РФ понимает это несколько иначе: что Москве должны уступать в отношении всех её планов и требований», — объяснил экс-посол. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / В Минске заметили направляющиеся в центр колонны военной техники

05.09 / Популярную девушку-блогера избили в Москве

04.07 / Сергей Семак признан лучшим тренером июня в чемпионате России

04.08 / В РФ подтвердили 5,2 тыс. новых случаев коронавируса

29.07 / Попова заявила о тенденции снижения темпов прироста случаев COVID-19

24.09 / Польский дипломат – отказ от «Северного потока — 2» даст шанс на единение в Европе

30.06 / В деле Ефремова появился новый потерпевший

26.06 / SpaceX запустит еще одну партию спутников для глобального интернета

29.08 / В ВСУ служил бывший боевик “ДНР”

25.06 / «Казачья партия» призвала принять участие в голосовании по поправкам к Конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска