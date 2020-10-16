Страны Европы принимают новые ограничительные меры на фоне второй волны коронавируса

16.10.2020, 6:25, Новости дня

За последнюю неделю число заражений коронавирусом по всей Европе выросло на 34% по сравнению с предыдущими семью днями, пишет ABC News. На фоне второй волны распространения коронавируса власти Великобритании, Франции, Италии и Испании вводят новые ограничительные меры, вызывающие всё больше недовольства среди населения стран.

На фоне опасений относительно возможности второй волны распространения коронавируса в США мы внимательно следим за событиями за рубежом. Тем временем в Европе вторая волна идёт полным ходом. Власти принимают жёсткие ограничительные меры. С репортажем наш корреспондент Иэн Пэннел.

На фоне роста опасений относительно второй волны коронавируса в США, такие кадры приходят из Ливерпуля, Англия, где вирус вновь распространяется, и делает это быстро. То, что выглядит как празднование, на самом деле последняя очень опасная уличная вечеринка. Здесь не соблюдают социальную дистанцию и почти все без масок. Всё это в регионе, где распространение вируса выходит из-под контроля.

Сейчас здесь введён частичный карантин. Рестораны, спортзалы и пабы вновь закрыты. Отделения реанимации и интенсивной терапии в больницах города заполнены более чем на 90 процентов. Здесь опасаются, что подобные мероприятия поставят их на грань катастрофы.

Из-за второй волны больницы заполнены по всей Великобритании. Пациенты ослаблены борьбой с заболеванием. На данный момент госпитализированы более четырёх с половиной тысяч человек. И пока молодые любители вечеринок заражаются, вот что за этим следует — пожилым британцам с трудом даётся каждый вдох.

СЬЮЗАН БОСТОК, пациентка: Я знаю, сколько раз в минуту могу вдохнуть. И я знаю, что не выживу без этого аппарата.

По всей Европе за последнюю неделю положительные тесты на коронавирус ежедневно сдавали почти сто тысяч человек, то есть на 34 процента больше по сравнению с прошлой неделей.

ИЭН ПЭННЕЛ, корреспондент ABC News: Новые ограничения вводят и во Франции. Комендантский час на всю ночь объявлен в Париже и ряде других городов. В Италии введено обязательное ношение масок, а в испанском Мадриде объявлено чрезвычайное положение. Всё это сопровождается растущим недовольством, Дэвид.

С репортажем Иэн Пэннел. Спасибо, Иэн.

Дата выхода в эфир 14 октября 2020 года.