Волки могут стать для людей такими же друзьями, как собаки

16.10.2020, 6:20, Новости дня

Венгерские зоопсихологи заинтересовались вопросом: действительно ли волки, в отличие от собак, не могут «дружить» с людьми. Проведенные ими исследования показали, что ответ на него отрицательный.

Как оказалось, волки привязываются к человеку не меньше, чем собаки. Как минимум, они скучают по своему хозяину, с которым проводили все свое время с самого детства, постоянно воют и пытаются вырваться из заточения, чтобы тут же отправиться на поиски своего человека.

Такое поведение наблюдалось у волков, которые жили с цирковыми дрессировщиками и воспитывались со щенячьего возраста. Правда, неисследованным пока остается отношение к людям потомство одомашненных волков. Ученые обещают заняться этим вопросом в ближайшее время.