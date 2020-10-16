Беспрецедентное число случаев коронавируса выявили за сутки во Франции

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16.10.2020, 5:48, Новости дня

Во Франции за сутки выявили 30621 случай заражения новым коронавирусом, что является беспрецедентным для страны уровнем, свидетельствуют данные Национального агентства общественного здравоохранения.

Показатель положительных результатов тестов на коронавирус в субботу впервые превысил символическую отметку в 30 тыс. случаев. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 10 октября: тогда за сутки выявили 26,8 тыс. новых случаев. И это при том, что даже в период весенней самоизоляции пиковые значения этого показателя не превышали 8 тыс. Общее число инфицированных во Франции за время эпидемии достигло 809684 человек, передает ТАСС.

За период с вечера среды до вечера четверга во Франции умерли 88 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Всего за время эпидемии во Франции умерли 33125 человек, из них в больницах скончались 22269. Показатель положительных результатов тестов на коронавирус в четверг достиг 12,6%, хотя еще 10 дней назад эта цифра составляла 8,6%.

За последнюю неделю во Франции госпитализированы 6529 человек. Из них 1750 помещены в реанимацию, что также является самым высоким показателем за последние несколько месяцев.

Напомним, за период с 10 по 11 октября во Франции выявили 26896 случаев заражения новым коронавирусом.

Напомним, 4 октября число заразившихся коронавирусом в мире превысило 35 млн человек, а 29 сентября число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в мире превысило 1 млн человек. Ранее ВОЗ не исключила, что число жертв коронавируса до начала массовой вакцинации может достичь 2 млн человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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