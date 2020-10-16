 

ЕС ввел новые санкции против РФ, озвучены “пять вопросов Зеленского”, РФ вышла из консультаций по MH17. Главное за день

16.10.2020, 5:35, Новости дня

Санкции против РФ 

Евросоюз ввел санкции против шести россиян из-за отравления оппозиционного российского политика Алексея Навального. Среди них – директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Кроме этого, под санкции ЕС попал близкий к российскому президенту Владимиру Путину российский бизнесмен, владелец кейтерингового бизнеса Евгений Пригожин. Ограничения против него введены за отправку в Ливию бойцов частной военной компании “Вагнер”.

Новое карантинное зонирование

По результатам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям к “красной” зоне эпидемической опасности было отнесено 68 административных единиц в 15 областях Украины, в том числе Черновцы, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Северодонецк, Полтава, Сумы, Ивано-Франковск и Тернополь. Новое зонирование начнет действовать с 19 октября.

РФ вышла из консультаций по MH17

15 октября МИД России заявил о невозможности дальнейшего участия РФ в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с крушением малайзийского самолета рейса MH17, – МИД РФ расценил обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека с иском против России как “недружественные действия, которые лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций”.

Земли – общинам

Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября подписал указ о передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность. Такие земли не подлежат продаже, согласно закону о рынке земли. Территориальные общины получат их 26 октября.

Озвучены все пять вопросов Зеленского

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал пять вопросов, которые предложат украинцам в рамках опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?
Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?
Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелобольных?
Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

По последнему вопросу еще продолжается обсуждение, отметил Подоляк.

Президент Кыргызстана ушел в отставку

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 15 октября объявил о своем решении уйти в отставку.

“Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку”, – сказал он. 

Назначена глава Черниговской ОГА

Бывшая замглавы Офиса президента и экс-замминистра развития общин и территорий Анна Коваленко назначена новым председателем Черниговской облгосадминистрации. Она – первая женщина, назначенная руководителем области во время каденции президента Владимира Зеленского. 

Также сегодня стало известно, что Коваленко вышла замуж за главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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