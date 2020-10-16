Азербайджан заявил об ударе по кладбищу, где проходили похороны

16.10.2020, 5:35, Новости дня

Азербайджан обвинил армянских военных в артиллерийских ударах по Агдамскому, Агджабединскому, Геранбойскому и Тертерскому районам. Под обстрел попало кладбище, на котором проходили похороны, сообщили в министерстве обороны страны 15 октября.

Кладбище находится в Тертерском районе. В результате обстрела погибло три мирных жителя, пятеро получили серьезные ранения, рассказали в ведомстве.

“Это еще один варварский акт и преступление против человечности со стороны Армении, целенаправленно нацеленный на мирных жителей Азербайджана и неизбирательно убивающий мирное население”, – заявили азербайджанские военные.

Баку призвал Ереван уважать нормы и принципы международного права.

“В очередной раз заявляя о своей приверженности прекращению огня в гуманитарных целях, Азербайджан оставляет за собой суверенное право защищать свое гражданское население”, – сказано в заявлении.

Генеральная прокуратура Азербайджана обвинила вчера армянских военных в обстреле школы в Тертерском районе.

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в этом году начались с 27 сентября и ведутся до сих пор. Минобороны Азербайджана обвиняло Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Турция открыто поддерживает в этом конфликте Азербайджан. Россия заняла на время роль миротворца, призвав Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Армения выдвинула тезис о том, что безопасность в районе Нагорного Карабаха обеспечит его независимость. Азербайджан в ответ пригрозил разрывом связей странам, которые признают независимость Нагорного Карабаха.

Нагорный Карабах уже объявлял в 1991 году при поддержке Армении о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.