1 тыс. грн за голос. Полиция сообщила о разоблачении в Одессе “сетки” для подкупа избирателей

16.10.2020, 5:35, Новости дня

В Одессе полиция разоблачила “сетку” подкупа избирателей на местных выборах, которые должны состояться 25 октября. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба областной полиции со ссылкой на главу Нацполиции Украины Игоря Клименко.

По словам Клименко, задержаны глава избирательной комиссии и местный житель. Он отметил, что в 2015 году глава комиссии уже была осуждена за преступления, связанные с избирательным процессом.

“Во время следственных действий изъято почти $45 тыс., которые фигуранты планировали использовать для дальнейшего подкупа избирателей. За один голос и голосование исключительно за определенного кандидата на пост одесского городского головы в избирательном бюллетене гражданам предлагали 1 тыс. грн денежного вознаграждения. Доказательство – скрин с телефона бюллетеня с отметкой напротив фамилии кандидата”, – сказал он.

Местного жителя и главу комиссии задержали во время получения денег для дальнейшего подкупа избирателей, заявили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (подкуп избирателя). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

ВИДЕОВидео: Національна поліція України / YouTube

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.