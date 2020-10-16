Американский СПГ в Европе подрывает позиции «Газпрома» и Кремля

16.10.2020, 4:20, Новости дня

Увеличение объёмов экспорта американского сжиженного природного газа в Европу привело к переизбытку предложения на региональном рынке и снижению цен, пишет обозреватель The Washington Examiner Том Роган. Вкупе с угрозой санкций в отношении «Северного потока — 2» такая ситуация явно не нравится российскому «Газпрому» и Кремлю, для которого энергоресурсы — мощный политический рычаг.



Reuters

Российский «энергетический гигант» «Газпром» не особо доволен активным расширением экспорта американского сжиженного природного газа (СПГ) на европейские рынки, пишет в своей статье обозреватель The Washington Examiner Том Роган. То, что выгодно США и их союзникам в Европе, явно не устраивает руководство «Газпрома» и Кремль.

В понедельник 12 октября глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова предупредила: не стоит слишком рассчитывать на восстановление рынка в ближайшее время. «Я хотела бы предостеречь всех, кто слишком оптимистично настроен по поводу восстановления рынка. Большинство вызовов и угроз всё ещё существуют. Одна из них — общий переизбыток предложения на рынке, который, скорее всего, мы увидим в 2021 году», — цитирует журналист Бурмистрову. По её словам, «поставщики СПГ из США разбалансировали европейский рынок и не смогли его стабилизировать». Другими словами, считает Роган, конкуренция и повышенное предложение привели к снижению цен.

Помимо увеличения объёмов американского СПГ на европейском рынке, проблем «Газпрому», как отметила Бурмистрова, добавляет и угроза санкций в отношении проекта «Северный поток — 2».

Как объясняет автор статьи, больше всего российский «энергетический гигант» и Кремль волнует не само ослабление некогда очень прочных позиций компании на европейском рынке. Главное здесь — то, что цены падают до уровня, на котором «Газпрому» будет непросто оставаться конкурентоспособным. Кроме того, низкие цены означают уменьшение прибыли для правительства президента Владимира Путина, которое очень сильно полагается на экспорт энергоресурсов.

Если РФ не сможет удержать свои позиции на европейском рынке, Путину станет сложнее добиваться политических уступок от стран региона. «Холодные европейские зимы позволяют Путину держать энергоресурсы в заложниках и обменивать их на политическую верность. Именно поэтому «Северный поток — 2» так важен для российского лидера. Если строительство газопровода будет завершено, проект позволит закрепить стратегию Путина по укреплению энергетического влияния в Европе по крайней мере на поколение вперёд», — рассуждает Роган.

Именно поэтому американский СПГ так нужен европейцам. Он не только позволит сохранять цены на более низком уровне, но и предоставит правительствам стран региона рычаги, благодаря которым они смогут перестать и дальше идти на уступки перед Россией.

По мнению журналиста, позиции США на европейском рынке ещё сильнее укрепятся, если с помощью санкций им удастся остановить «Северный поток — 2». Именно этого уже какое-то время добивается президент Дональд Трамп, и именно в этом направлении должен двигаться Вашингтон, избирая ответные меры на отравление россиянина Алексея Навального, настаивает Роган.