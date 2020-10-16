 

В Киеве проведут масштабные антитеррористические учения. В СБУ заявили о возможном ограничении движения транспорта

16.10.2020, 3:20, Новости дня

Служба безопасности Украины вместе с посольством Израиля 16 октября проведет масштабные антитеррористические учения в Печерском и Деснянском районах Киева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства на странице в Facebook.

Тренировки пройдут с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти, отмечается в заявлении.

В ведомстве предупредили о возможном временном ограничении движения транспорта и пешеходов, а также проверке документов.

“СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей”, – говорится в сообщении.

#СБУ спільно з Посольством Ізраїлю проведуть у Києві масштабні антитерористичні навчанняІнформуємо громадян, що 16…

Posted by ГУ СБУ у м. Києві та Київській області on Neljapäev, 15. Oktoober 2020

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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