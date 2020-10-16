 

“Думаю, мы будем приятно удивлены”. Стефанчук уверяет, что финансирование всеукраинского опроса будет законным

16.10.2020, 3:20, Новости дня

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в эфире канала “1+1” 15 октября заявил, что украинцы могут быть “удивлены” источником финансирования опроса, инициированного главой государства Владимиром Зеленским.

В студии называли разные источники финансирования: государственное, частное, средства политических партий, донорские средства и другие.

“Это будет не из госбюджета… Кто это будет финансировать – вы далеко не все способы перечислили. Я думаю, что все мы будем приятно удивлены, потому что и способ проведения, и способ финансирования будут подностью соответствовать закону”, – сказал Стефанчук.

На вопрос, означает ли это, что опрос профинансирует Зеленский, вице-спикер ответил: “Это возможный вариант”.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на “пять важных вопросов”. Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

Позже стало известно, что в опрос будут включены следующие вопросы:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?
Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелобольных?
Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук заявила, что в ближайшее время в Украине официально представят общественную организацию, которая будет заниматься всеукраинским опросом вместе с социологами. Она подчеркнула, что финансировать опрос будут меценаты за счет средств “украинского происхождения”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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