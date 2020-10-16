Компания Apple сняла с производства iPhone XR и 11 Pro

16.10.2020, 2:00, Новости дня

Анонсированное ранее снятие с производства устаревших моделей iPhone состоялось. Компания Apple заявила, что больше не будет выпускать XR и 11 Pro, а освободившиеся производственные площади использует для сборки новой двенадцатой версии.

По словам представителей компании, обе модели смартфонов уже не приносили прибыли. Поэтому их дальнейший выпуск не имеет смысла. В Apple напомнили о том, что iPhone XR собирались «отправить на пенсию» еще тогда, когда поставили на конвейер iPhone SE 2020. Однако тогда на модель XR еще сохранялся достаточный спрос.

На смену iPhone 11 Pro Max пришел iPhone 21 Pro Max. Напомним, что производитель представил двенадцатую линейку «Айфонов», в минувший вторник.