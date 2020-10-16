Апелляционный суд может вынести решение по делу Маркива в ноябре – журналистка

16.10.2020, 1:05, Новости дня

Апелляционный суд в Милане, вероятно, примет решение по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива в ноябре. Об этом “Укринформу” заявила журналистка Наталья Кудрик, которая отслеживает этот судебный процесс.

На заседании 15 октября суд принял новый перевод разговора украинского нацгвардейца, предоставленный защитой Маркива. По словам адвокатов, первый вариант был некорректным.

“Решение суда о включении новой экспертизы перевода тюремного разговора Маркива является важным, но неизвестно, как на него отреагирует суд и отреагирует ли вообще. Это мы узнаем в день вердикта, который прогнозируют на ноябрь”, – сказала она.

По словам Кудрик следующее заседание состоится 23 октября. На нем продолжатся прения сторон и будут выступать защитники Маркива. Защита ждет также решения суда, будут ли приобщены новые доказательства к материалам дела. В частности, речь идет о новых свидетелях, которых нашла и допросила украинская сторона, экспертных заключениях и фильме-расследовании “Не в том месте, не в то время”.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября защита подала жалобу на приговор. Юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции. Однако из-за пандемии коронавируса слушания были перенесены на осень. Украинец остается в миланской тюрьме строгого режима.

В мае 2020 года эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провели в Славянске следственный эксперимент по делу Маркива. Они смоделировали условия гибели Роккелли в то же время года и на тех же локациях, где случился инцидент.

11 сентября защита нацгвардейца передала в суд оправдательные доказательства.

29 сентября прошло первое заседание апелляционного суда Милана по делу Маркива.

1 октября, на втором заседании по апелляции, суд затребовал экспертизу записи разговора, который Маркив вел с сокамерником 1 июля 2017 года, на следующий день после ареста. Обвинение, ссылаясь на первую версию перевода, утверждало, что украинец произнес фразу “Мы убили итальянского репортера”.