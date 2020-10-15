Ермак и Тищенко подали иск к Леросу по “защите чести и достоинства”

15.10.2020, 22:50, Новости дня

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и народный депутат от “Слуги народа” Николай Тищенко подали иск к внефракционному депутату Гео Леросу по “защите чести и достоинства и деловой репутации”. Оба иска зарегистрированы в Едином государственном реестре судебных решений.

Ермак подал свой иск 15 сентября. Его зарегистрировали под номером 757/39521/20-ц а Тищенко – 9 июня под номером 757/23705/20-ц.

Скриншот: court.gov.ua

Скриншот: court.gov.ua

Иски против Лероса подавали в Печерский районный суд Киева.

В деле по иску Ермака за месяц только избрали состав суда. По иску Тищенко суд назначил судебное заседание на 21 октября.

Фракция “Слуга народа” исключила Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а Ермака назвал “агентом ГРУ Российской Федерации”. Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку “выполнять всю грязную коррупционную работу”.

30 сентября Лерос заявил, что получил от офицера СБУ шесть часов аудиозаписей, на которых бывший депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий и Тищенко якобы обсуждали, как напасть на него и еще на одного нардепа.

2 октября Лерос опубликовал первое аудио этих разговоров. По утверждению Лероса, запись раскрывает, как Зеленский и Ермак покрывают коррупционные действия Комарницкого. Тищенко в ответ на публикацию Лероса заявил, что “эти пленки даже на фейк не тянут”.

Во второй части аудиозаписей, которую нардеп обнародовал 7 октября, якобы Тищенко и Комарницкий говорили о поддержке действующего мэра Киева Виталия Кличко и нападении на Лероса.