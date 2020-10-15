 

34% российских компаний контролируют местоположение сотрудников «на удаленке»

15.10.2020, 21:31, Новости дня

По данным системного интегратора STEP LOGIC, каждая третья российская компания не доверяет своим сотрудникам. Проведен соответствующий опрос, результаты которого свидетельствуют об этом факте.

В условиях карантина множество компаний вынуждены были перевести своих сотрудников на удаленную работу. Как правило, это означает, что люди вовремя должны сделать свою работу, однако могут свободно распоряжаться своим временем.

Однако 35% российских компаний стали отслеживать геолокацию сотрудников. По мнению экспертов, речь идет о синдроме проходной. Руководителям важнее, чтобы их подчиненные «были на месте», нежели чтобы они качественно и вовремя выполняли свои функции. Более половины компаний следят за своими сотрудниками.



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