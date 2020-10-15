Компания Acer открывает свой интернет-магазин

15.10.2020, 21:31, Новости дня

Один из крупнейших производителей электроники и компьютерной техники, компания Acer, в ближайшее время откроет собственный интернет-магазин. Партнером в данном проекте выступает Inventive eCommerce.

Кроме самой онлайн-площадки для продаж, будут открыты бренд-шопы на Ozon.ru, Beru.ru, Goods.ru и Wildberries. По информации Acer, договор о сотрудничестве в данной сфере с Inventive eCommerce был подписан еще в начале текущего года. Первые покупки в Интернете клиенты Acer смогут совершить уже в октябре.

Потребность в собственном Интернет-магазине появилась в связи с пандемией коронавируса, во время которой существенно выросли онлайн-продажи. Кроме того, сегодня выгоднее иметь свой маркет-плейс, чем оплачивать высокие комиссионные уже существующим.