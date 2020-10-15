 

Компания Acer открывает свой интернет-магазин

15.10.2020, 21:31, Новости дня

Один из крупнейших производителей электроники и компьютерной техники, компания Acer, в ближайшее время откроет собственный интернет-магазин. Партнером в данном проекте выступает Inventive eCommerce.

Кроме самой онлайн-площадки для продаж, будут открыты бренд-шопы на Ozon.ru, Beru.ru, Goods.ru и Wildberries. По информации Acer, договор о сотрудничестве в данной сфере с Inventive eCommerce был подписан еще в начале текущего года. Первые покупки в Интернете клиенты Acer смогут совершить уже в октябре.

Потребность в собственном Интернет-магазине появилась в связи с пандемией коронавируса, во время которой существенно выросли онлайн-продажи. Кроме того, сегодня выгоднее иметь свой маркет-плейс, чем оплачивать высокие комиссионные уже существующим.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Беспомощность Евросоюза вынудила страны бороться с коронавирусом поодиночке

28.07 / Fox News – полицейские в США вынуждены скрывать имена, чтобы уберечь семьи от травли

02.09 / Трамп заявил, что протесты в США финансируются «глупыми богачами»

02.08 / El País – ЕС заподозрил Британию в намерении стать агрессивным конкурентом Брюсселя

28.08 / Китай пригрозил США контрмерами при появлении ракет средней дальности в АТР

24.07 / В Госдуме отреагировали на указание героев «Звездных войн» в отметке о национальности

19.08 / Спорткар Maserati впервые обнаружили на тестах

12.09 / Лукашенко признал, что держать войска на западе Беларуси “недешево”

13.08 / Грузовик с мусором перевернулся на западе Москвы

11.08 / Задержан подозреваемый в убийстве невесты в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска