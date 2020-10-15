 

В Соединенных Штатах вдвое упал интерес к iPhone 12

15.10.2020, 21:30, Новости дня

Недавно проведенный опрос среди жителей США показал, что только каждый десятый респондент рассматривает возможность покупки iPhone 5G в ближайшие полгода.

Об iPhone 12 в Америке говорят еще с декабря прошлого года. Поначалу интерес к данному гаджету был вдвое большим, чем сегодня, отмечают аналитики инвестбанка Piper Sandler, организовавшие исследование рынка. Почти год назад iPhone 12 интересовал 23% потенциальных покупателей.

Только каждый десятый владелец iPhone планирует в обозримом будущем обновить свое устройство. При этом средний возраст гаджетов составляет 2,3 года. Еще хуже с интересом пользователей к Apple Watch. Эксперты в смятении. Неожиданно для себя они обнаружили падение потенциального спроса на продукцию «яблочной» компании.



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