Россиянина арестовали в США по делу о киберпреступности

15.10.2020, 21:15, Новости дня

Американские власти арестовали в Соединенных Штатах гражданина РФ Максима Бойко в рамках расследования уголовного дела о киберпреступности и отмывании незаконно полученных денежных средств, сообщило в четверг министерство юстиции США.

В целом же в рамках данного дело обвинения выдвинуты против 20 человек, в том числе целому ряду граждан Грузии и Латвии, уголовные разбирательства идут в Великобритании, Испании, Португалии и США, проведены более 40 обысков на территории Болгарии, Великобритании, Испании, Латвии и Португалии, передает ТАСС сообщение ведомства.

Как сообщил адвокат Бойко Аркадий Бух, арестант не признает свою вину. «Наш клиент был арестован одним из первых по обвинению в отмывании. Мы свою вину не признали», – сказал он. По словам юриста, защита Бойко рассчитывает на то, что дело будет рассматриваться в суде присяжных.

Об аресте россиянина стало известно в связи с новыми обвинениями, выдвинутыми в отношении подозреваемых в причастности к трансграничной преступной сети QQAAZZ. «Гражданин РФ был арестован в конце марта 2020 года во время поездки в США», – говорится в релизе минюста.

Согласно приводимым данным, Бойко, которому приписывается ник «gangass», 30 лет.

В апреле прошлого года МИД РФ предупреждал россиян, что спецслужбы США ведут за ними «охоту» в третьих странах. Поводом для предупреждения послужили аресты Виктора Бута и Константина Ярошенко.