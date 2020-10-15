Эксперт: Госсовет будет синхронизировать деятельность всех ветвей власти

15.10.2020, 19:08, Новости дня

Госсовет превратится в коллективного модератора всего политического процесса, будет синхронизировать работу исполнительной и законодательной ветвей власти, а также регионов. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко, комментируя внесенный накануне в парламент президентский законопроект о Госсовете.

«Госсовет усилится как структура, поскольку в него теперь войдут все главные лица страны. Фактически он станет инструментом, координирующим работу других органов публичной власти, поскольку в него войдут представители как законодательной, так и исполнительной власти, а также губернаторы», – считает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

До сих пор в стране, посетовал политолог, сохраняется «известная раскоординированность» действий между регионами и различными ведомствами. «Надеюсь, Госсовет станет органом, который поможет добиться этой синхронизации», – сказал Бондаренко.

Госсовет начнет, в частности, определять те регионы, которые нуждаются в дополнительном финансировании, а также вместе с правительством станет определять ключевые показатели эффективности (КПЭ) местных руководителей, отметил собеседник. «Госсовет будет одновременно и синхронизировать деятельность всех ветвей, и определять эффективность работы губернаторов. Благодаря этому, он сможет определять развитие регионов», – отметил эксперт.

В результате Госсовет становится беспрецедентно важным органом. Вряд ли в других странах можно найти корректные аналоги, объединяющие в равной степени как законодательную, так и исполнительную власть. Это коллективный модератор политического процесса страны и ее управления. Теперь должен повыситься общий уровень управляемости в стране», – надеется Бондаренко.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Владимир Путин внес в парламент законопроект о Госсовете, которым определяется его статус, порядок формирования и полномочия. Кроме того, законопроект впервые раскрывает понятие единой системы публичной власти.

Согласно проекту, Государственный совет будет возглавлять президент, в него войдут премьер-министр, спикеры обеих палат Федерального собрания, глава администрации президента, главы регионов. По решению президента в состав Госсовета также могут быть включены представители партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления, а также иные лица. Председатель и члены Госсовета участвуют в его деятельности на общественных началах.

Ранее политолог Марат Баширов выразил мнение, что «после того, как формат Госсовета изменился и в нем начал участвовать президент, этот орган управления начал динамично развиваться». «Когда за одним столом сидят федеральные чиновники и губернаторы – их работа превращается в реальный мозговой штурм», – отмечал эксперт.