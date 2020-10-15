Погребинский: Вопросы Зеленского – имитация государственной деятельности на уровне детсада

15.10.2020, 18:48, Новости дня

Опросник Зеленского – откровенная глупость, безобразие и манипуляция. Нужно быть полными идиотами, чтобы задавать подобные вопросы, сказал газете киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал идею Владимира Зеленского провести всенародной опрос среди украинцев в день региональных выборов 25 октября.

«Все от первого до последнего вопроса – совершенно возмутительная манипуляция. Но она не достигнет тех целей, которые ставит перед собой президент просто в ввиду того, что у него непрофессиональная команда. Они не в состоянии оценить последствия своей инициативы», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Эксперт назвал инициативу незаконной и предположил, что в будущем ее оспорят в суде, потому что организаторы должны быть привлечены к уголовной ответственности «за нарушение украинской конституции и украинских законов». Погребинский считает, что подобную процедуру нужно было организовывать по правилам референдума, а в данном случае это не может иметь «никаких юридических последствий». «Как бы ни формулировались вопросы, они будут влиять на голосование людей. И неважно, в ту или иную сторону. Важно, что если вы проводите опрос в день голосования и тем более возле избирательных участков, то это прямое вмешательство инициаторов этого опроса, то есть президента и его команды, в волеизъявление людей», – убежден Погребинский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг советник президента Украины Михаил Подоляк озвучил пять вопросов, на которые предложат ответить украинцам в день местных выборов. Среди них вопросы о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах, создании свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей, сокращении количества нардепов до 300, легализация каннабиса в медицинских целях и о праве Украины на пользование гарантиями безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Идею задать украинцам «пять важных вопросов» анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. «Двадцать пятого октября ты сможешь дать ответы на пять важных вопросов. Итак, вопрос номер один: нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?» – сообщил Зеленский в видеообращении в Telegram.

Говоря про вопрос об использования марихуаны в медицинских целях, Погребинский напомнил, что на Украине уже сейчас в этих целях используются гораздо более тяжелые наркотики. Они применяются, чтобы облегчить мучения человека. «Вопрос имел бы смысл, если бы был задан следующим образом: «Согласны ли вы с тем, чтобы каннабис можно было курить в специально отведенных кафе?» Но сам факт постановки этого вопроса, когда страна находится в тяжелейшем положении, половина населения просто с трудом выживает на средства от государства и бизнеса, не имеет смысла. Он имел бы смысл для какой-нибудь Швейцарии, где регулярно проводятся референдумы», – полагает Погребинский.

Эксперт также удивился вопросу по поводу инициативы сократить число депутатов. Согласно социологическим исследованиям, это предложение поддерживает «абсолютное большинство людей». «Надо быть полными идиотами, чтобы задавать такой вопрос. А вопрос по поводу предоставления Донбассу статуса свободной экономической зоны – стопроцентная манипуляция и наглость. Он имеет смысл только в комплексе со всеми прочими. В частности, с получением особого статуса, чтобы там появилась легальная власть, которая могла проводить это», – уверен Погребинский.

Политолог подчеркнул, что выполнение Минских соглашений подразумевает появление в Донбассе легитимной власти, которая может получить полномочия для «реализации каких-угодно экономических программ». Но команда президента хочет получить свою власть в Донбассе без выполнения Минских соглашений. «Это манипуляция. Потому что если люди скажут «нет», то Зеленский заявит, что Донбассу нельзя давать никакой особый статус. А если скажут да, то Зеленский заявит об этом на встрече в «Нормандском формате». И те идиоты, которые подсказывают президенту, думают, что он покажет итоги опроса и Кремль скажет: «Раз так, то пусть будет свободная экономическая зона» и отдаст границу. Единственный смысл во всей этой игре – как бы продемонстрировать участие украинцев в решении важных государственных проблем», – полагает Погребинский.

Что касается вопроса по поводу гарантий Украине безопасности в соответствии с будапештским меморандумом, то эксперт назвал его «бредовым». «Это имитация государственной деятельности на уровне детского сада. Другая цель этого опроса связана с приближающимися выборами и людям надо сказать, что украинский президент и власть действительно хотят услышать народ», – подытожил Погребинский.