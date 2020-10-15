В Нижегородской области пять школ ушли на карантин

15.10.2020, 18:48, Новости дня

Пять школ полностью закрыли на карантин в Нижегородской области, две из них – из-за ОРВИ, три – из-за коронавирусной инфекции, сообщил министр образования региона Сергей Злобин.

«Ежедневная сводка карантина по COVID-19 и по ОРВИ. Полностью на карантин закрыты пять школ: Лопатинская школа (Сергачский район, 55 детей) – ОРВИ, Черновская общеобразовательная школа (Шахунский район, 40 детей) – ОРВИ, Октябрьская школа (город Бор, 708 детей) – коронавирус, Носовская общеобразовательная школа (Краснобаковский район, 21 ребенок) – коронавирус, Галибихинская средняя школа (Воскресенский район, 58 детей) – коронавирус», – написал Злобин в своем Instagram.

Он также сообщил, что на карантин закрыты 129 классов в 48 школах, из них в Нижнем Новгороде – 104 класса в 27 школах. Подчеркивается, что 22 класса закрыты на карантин по коронавирусу.

«Полностью закрыты два детских сада в Воротынском районе и 68 групп в 50 детских садах, из них Нижний Новгород – 43 группы в 27 детских садах. В учреждениях СПО и вузах карантина нет», – отметил Злобин.

Он добавил, что 16 классов в 12 школах Кабардино-Балкарии переведены на дистанционное обучение.

«На сегодняшний день в 12 общеобразовательных организациях на дистанционное обучение переведены 16 классов. В трех дошкольных образовательных организациях на самоизоляции находятся три группы», – заметил он.

Кроме того, решение о переводе классов на дистанционное обучение принимается школой совместно с учредителем только по предписанию Роспотребнадзора.

«Если в классе у ребенка обнаружили коронавирус, то в течение нескольких часов в школу приходит уведомление. Сотрудники Роспотребнадзора выявят тех, кто контактировал с заболевшими, а класс, в котором учился ребенок, отправят на двухнедельный карантин. Уроки будут проходить дистанционно», – передает РИА «Новости» слова замминистра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Екатерина Мисостова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что большая часть школ Московской области уходит на недельные каникулы с 26 октября из-за ситуации с коронавирусом.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после каникул, с 19 октября, ученики 1–5-х классов смогут вернуться в школу и продолжить занятия в обычном режиме. Обучающихся в 6–11-х классах на ближайшие две недели переведут на дистанционный режим обучения. Кроме того, учителей старшего возраста временно заменят старшекурсники и выпускники педагогических вузов.