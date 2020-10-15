Брежнева показала черно-белое фото с родными сестрами

15.10.2020, 18:31, Новости дня

Экс-солистка украинской группы “ВИА Гра” певица Вера Брежнева 15 октября в Instagram обнародовала черно-белый снимок, на котором запечатлена вместе со своими тремя сестрами.

“Я выросла в многодетной семье. Нас четыре сестры”, – подписала фото певица.

Брежнева призналась, что сейчас для нее самым веселым местом общения является их семейный чат.

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Я выросла в многодетной семье. Нас 4 сёстры. И нам : 35 лет младшим двойняшкам, 38 – мне и старшей сестре справа 43. В нашем детстве мобильных телефонов не было. Был один- домашний. И когда в доме раздавался звонок, все мы бежали поднимать трубку, потому что каждая думала, что звонят именно ей… И вот как-то раз наш домашний телефон сломался. Мы немого подкопили денег и купили новейший кнопочный шикарный телефон с определителем номера. Я всегда была с техникой «на ты», поэтому очень быстро подключила его и постепенно начала разбираться в том, как работают те или иные функции. Однажды я обнаружила, что в телефоне существует чёрный список. Сейчас этим уже никого не удивить, но тогда это было поразительное открытие. Как это работало? Человек звонит с номера телефона из чёрного списка на твой домашний, но не дозванивается, потому что каждый раз слышит короткие гудки, будто всегда «занято». Этой новостью я сразу же поделилась с сёстрами . И в тот же день в этот самый список мои сёстры внесли телефон … Угадайте, чей? Конечно! Своего классного руководителя Через полгода, когда мама случайно встретила учительницу моих сестёр на улице, та ей сказала: «Вы, наверное, номер сменили? Не могу к вам дозвониться уже долгое время», все открылось Мама всё сразу поняла. Дома хорошенько досталось всем: и «заказчикам», и «исполнителю». Но это и было самым классным в нашей большой семье. Мы с сёстрами всегда друг друга поддерживали, прикрывали, и даже наказание потом часто несли вместе. Могу точно сказать, что это сближало ещё больше. А самое веселое место сейчас – наш семейный чат #sestra #sestrachallenge

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 15 Окт 2020 в 8:13 PDT

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Украине. У нее есть старшая сестра Галина (1977) и две младшие сестры-двойняшки Анастасия и Виктория (1984).

Брежнева была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. Сейчас певица замужем за продюсером этого коллектива. Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились 22 октября 2015 года в Италии. Свадьбу они сделали тайной и не пригласили даже близких родственников.